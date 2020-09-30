Общество

«Свежий ПоМол» и итоги выборов обсудили члены псковского Молодежного парламента

Молодежные инициативы, «Свежий ПоМол», итоги выборов и планы по укреплению взаимодействия с коллегами из соседних субъектов обсудили члены Молодежного парламента на первом после введения ограничительных мер очном заседании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, часть активистов присутствовала в зале регионального парламента, представители отдаленных муниципалитетов подключились к дискуссии онлайн.

Совсем новым проектом Молодежного парламента станет дискуссионная площадка «Свежий ПоМол» - молодые депутаты, представители молодёжных отделений политических партий и просто активисты, интересующиеся политическим процессом, смогут обменяться мнениями и поспорить на темы актуальной повестки за завтраком в городском кафе.

«Молодежный парламент является объединяющим звеном молодежных крыльев политических партий, и мы хотим привлечь всех участников выборного процесса независимо от партийной принадлежности к обсуждению актуальных политических тем. Это медийный проект. Посмотрим, что у нас получится, и как эта идея "зайдет" для аудитории», - обратилась к коллегам председатель Молодежного парламента Юлия Лысова, представляя проект.

Еще одна инициатива, которая пока находится на стадии обсуждения, касается взаимодействия с коллегами из субъектов Северо-Запада. По мнению Юлии Лысовой, хорошей основой для установления контактов с молодёжью соседних регионов могла бы стать Парламентская Ассоциация Северо-Запада России.

«У молодежных парламентов Северо-Запада есть запрос на сотрудничество и обмен опытом. Если Парламентская Ассоциация Северо-Запада России добавит в свои уставные документы пункт о молодёжной политике, мы могли бы под эгидой ПАСЗР наладить межрегиональное взаимодействие молодежных парламентов. Мы понимаем, что это амбициозная идея, и очень надеемся на поддержку со стороны депутатов и в первую очередь спикеров законодательных органов федерального округа», - сказала председатель Молодежного парламента.



Обращение с просьбой о поддержке инициативы члены Молодежного парламента направят спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову.

До конца года активисты намерены реализовать несколько традиционных и новых проектов. Так, например, в десяти школах региона пройдет фотовыставка «Учитель в Великой Отечественной Войне». Мероприятие приурочено ко Дню учителя и сможет охватить более пяти тысяч учащихся. В декабре состоится традиционный Тест по истории Великой Отечественной войны – Молодежный парламент ежегодно является его основным координатором, а теперь вместе с историками университета станет соавтором обязательного регионального компонента. Такой опыт у активистов уже есть – весной они проводили онлайн текст, подготовленный своими силами.

Члены Молодежного парламента поздравили с победой коллег, участвовавших в выборах. Олеся Горохова, Екатерина Анисимова и Полина Кушнир избраны в одномандатных округах, себежанин Александр Белов вошел в состав районного собрания по партийным спискам «Единой России».



Молодые депутаты поделились опытом участия в предвыборной кампании, рассказали об общении с местными жителями, взаимодействии с избирателями в социальных сетях, конкуренции с оппонентами и партийной поддержке. Юлия Лысова напомнила, что на недавней встрече со спикером областного Собрания Александром Котовым члены Молодёжного парламента договорились об организации «школы молодого депутата» - образовательной площадки, где недавно избранные муниципальные депутаты смогут пройти обучение.

«Победа ребят – история успеха нашего состава Молодежного парламента, - подытожила Юлия Лысова. – Я убеждена, что в этом направлении нам обязательно нужно продолжать работу, тем более что в следующем году предстоит большая избирательная кампания, в том числе в областное Собрание депутатов и в Государственную Думу».

Планы на будущее коснутся не всех – наименее активные члены покинут Молодежный парламент в порядке ротации: в утверждённом списке шестеро партийных представителей и один «конкурсант».

«Такая ситуация повторяется из состава в состав, когда партийные члены Молодежного парламента менее мотивированы, чем те, кто участвовал в конкурсе, - сказала, обращаясь к коллегам, председатель Молодежного парламента Юлия Лысова. – Молодежный парламент – это не детский сад, где должны водить за ручку. Мы ждем здесь инициативных и активных людей, которые действительно хотят участвовать в общественно-политической жизни».

Новые кандидатуры членов Молодежного парламента от политических партий будут включены в обновленный состав решением депутатского корпуса областного Собрания на очередной сессии. Конкурсное вакантное место займет кандидат из кадрового резерва.