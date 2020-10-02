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Общество

Псковичам предлагают рассказать в соцсетях, что такое достойная старость

01.10.2020 16:51|ПсковКомментариев: 5

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость радость» запустил всероссийскую информационную кампанию #НеСтаканВоды, которую разработал вместе с известным режиссером Александром Сёминым.

Кампания под общим хештегом #НеСтаканВоды приурочена к 1 октября, Международному дню пожилого человека. Ее цель – изменить представление о пожилом возрасте, навсегда уйти от мнения, что человеку в старости нужен скромный минимум: «стакан воды», свой маленький уголок и хоть кто-то рядом, чтобы не умирать в одиночестве. В фонде уверены, что старость может быть достойной и счастливой, что потребности пожилых так же широки и разнообразны, как у людей других возрастов. Это самореализация и развитие, любовь и дружба, учеба и работа, равные права с молодыми и многое-многое другое.

«Мы в фонде работаем, чтобы менять отношение к пожилым людям в стране. Чтобы смягчать нравы. #НеСтаканВоды – это наш призыв всем вместе подумать о своем будущем. Верю, что с помощью этой кампании мы станем на шаг ближе к тому, что старость не сводится к "стакану воды". Говорить о том, каким может и должен быть пожилой возраст, каким мы хотим его видеть для себя и своих близких – первый шаг к серьезным социальным изменениям, для которых наше общество уже созрело», - рассказывает директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

По словам Александра Сёмина, «в пожилом возрасте человек не должен переставать быть собой. Он должен продолжать самого себя, свой характер, свои привычки и капризы. Это и есть только его жизнь, только его старость. Это и есть только его счастье. В любом состоянии и при любом возрасте и диагнозе. Мы хотим, чтобы и родственники, и социальные службы понимали, что другая старость, та самая достойная старость – это продолжение личности, а не казенное обобщение старости. Если бабушка не любит вязать, зачем при реабилитации ее учить вязать? Возможно, она обожает готовить шарлотку. Шарлотка делает ее счастливой и нужной. Наша общая задача в заботе и уходе за пожилыми – исходить именно из индивидуальных потребностей. А "не стакан воды"».

В рамках кампании фонд проведет несколько волонтерских мероприятий  – тоже посвященных Дню пожилого человека. Онлайн-фестиваль с попечителями фонда Лизой Арзамасовой и Родионом Газмановым объединит творческие номера, которые подготовили пожилые люди и инвалиды из Тульской, Брянской, Ленинградской, Ростовской и Московской областей. Состоятся и несколько оффлайн-концертов, которые для подопечных – особая радость, потому что пожилые люди за месяцы изоляции из-за пандемии «ковида» устали от постоянных ограничений и невозможности нормально общаться, заниматься своими делами, полноценно жить.

Кампанию #НеСтаканВоды поддержали информационные партнеры фонда, в том числе ТикТок - ведущее приложение для создания и просмотра коротких видеороликов.

Информационная кампания #НеСтаканВоды включает в себя творческую часть, вклад в которую может сделать любой желающий. Фонд предлагает людям написать в соцсетях, что лично для них значит словосочетание «достойная старость». #НеСтаканВоды, а что? По замыслу, этот хештег объединит рассказы многих и многих людей о том, какими они видят себя в пожилом возрасте. И как сделать жизнь пожилых людей лучше уже сейчас. Присоединяйтесь!

СПРАВКА:

Благотворительный фонд «Старость в радость» был зарегистрирован в 2011 году. Он вырос из возникшего в 2007 году одноименного волонтерского движения, главной задачей которого на первом этапе было улучшение качества жизни пожилых людей в домах престарелых. Постепенно фонд стал оказывать помощь во всех социальных учреждениях, где живут пожилые люди и инвалиды. В настоящий момент фонд развивает и помощь на дому, в том числе организовывая патронажные службы. Стратегическая цель фонда — выстроить в России систему, которая будет доступна каждому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации и нуждающемуся в помощи. На данный момент «Старость в радость» курирует более 350 интернатов по всей России. Сайт фонда: starikam.org

Александр Сёмин – режиссер, директор социальных проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), основатель и креативный директор рекламного агентства What if Semin?, преподаватель Московской школы профессиональной филантропии. Автор социальных рекламных кампаний для крупнейших благотворительных фондов России.

Теги: #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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