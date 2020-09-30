Общество

Елена Полонская выразила признательность старшему поколению за бескорыстное служение Родине

Глава Пскова Елена Полонская поздравила жителей областного центра с Днем пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Это замечательный праздник, объединяющий разные поколения, чтобы выразить старшим землякам искреннюю признательность и глубокое уважение за самоотверженность, мужество и бескорыстное служение Родине, - отметила она. - Вы по праву являетесь хранителями традиций, истории нашей Родины. Мудрость, сила духа, опыт и профессионализм - всем этим багажом жизненных знаний вы делитесь с молодым поколением».

Елена Полонская обратила внимание на то, что пожилые люди принимают активное участие в общественно-политической и культурной жизни Пскова.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, спокойствия, радости и благополучия. Пусть ваша жизнь будет доброй и спокойной, пусть вас всегда согревает душевное тепло и чуткое внимание родных и близких!» - добавила она.