Общество

Норвежскую икру не пропустили через Псковскую область в Казахастан

48 тонн мороженой икры сельди не пропустили сотрудники Россельхознадзора в Псковскую область на железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Партия направлялась из Норвегии в Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе ветеринарного контроля Россельхознадзор выявил нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Данные о наименовании товара, заявленные в товаросопроводительных документах и на маркировке, не соответствовали сведениям о наименовании товара, полученным по результатам проведенной таможенной экспертизы. Таможенный эксперт установил, что икра сельди содержит поваренную соль и бензойную кислоту.

Таким образом, на товар «икра сельди мороженная, содержащая поваренную соль и бензойную кислоту» отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, а также разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз указанного товара.

Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете ввоза 48 тонн икры сельди на территорию Евразийского экономического союза, и оформило акт о возврате груза на сопредельную территорию.