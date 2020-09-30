Общество

Псковский облсовпроф поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека

Псковский облсовпроф организовал вручение подарочных наборов и поддержку экс-сотрудникам пенсионного возраста облсовпрофа и членских организаций в Международный день пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Дорогие наши коллеги! Позвольте поздравить вас с Международным днем пожилого человека. Это светлый праздник, который связывает поколения профсоюзных работников. Благодаря вашему труду, силе воли, профсоюзное движение не погибло в 90-е, укрепилось в начале 2000-х. Псковские здравницы, имущество профсоюзов, правозащитная база во многом функционируют и развиваются благодаря вашему вкладу и вашей принципиальной позиции созидания и сохранения профсоюзных традиций», - говорится в поздравлении.

Облсовпроф рассказал о вкладе Леонида Табакова в развитие профсоюзного движения в Псковской области. В 2000 году он был избран председателем Псковского областного совета профсоюзов, занимал этот пост 10 лет.

«Леонид Петрович является примером для подражания, строгим и справедливым руководителем, - отметили в пресс-службе. - Он прошел тяжелый трудовой путь от санитара одной из клиник Военно-медицинской академии (Ленинград) до главного врача Псковской городской детской больницы. С апреля 1987 года занимался профсоюзной работой».

«За период своей профсоюзной работы Леонид Петрович смог перестроить работу советского профсоюза на новый манер с учетом требований времени. Акцент в профсоюзной работе был сделан на правозащитную деятельность. Приоритетными задачами стали: защита трудовых прав рабочих, сохранение рабочих мест, борьба с безработицей. Во многом профсоюз Псковской области функционирует благодаря деятельности Леонида Петровича. За это мы благодарны! И говорим спасибо нашему старшему поколению!» - добавили в пресс-службе.