Общество

Восемь классов в четырех школах Пскова перешли на «дистанционку»

Восемь классов в четырех школах Пскова перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

«На дистанционное обучение переведены три класса в школе №21, два класса в Псковском педагогическом комплексе и один класс в школе №5», - уточнила Анна Кузыченко, подчеркнув, что «это не карантин». На дистанционное обучение классы переводятся по предписанию Роспотребнадзора в случае, если выясняется, что в семье кого-то из учеников есть подтвержденные случаи коронавируса, например, у родителей, пояснила она.

«Поэтому в целях безопасности мы переводим класс на "дистанционку". Ученики продолжают обучаться и параллельно сдают тесты. Обычно этот период длится до двух недель, но истекает не раньше, чем дети получат отрицательный тест. Как только они его получают, Роспотребнадзор выносит решение о возвращении класса к очной форме обучения», - рассказала начальник управления образования.

Кроме того, на дистанционное обучение переведено два класса многопрофильного лицея №4. Там обучаются два брата, у родителей которых подтвердился коронавирус. Переход классов на дистанционное обучение, по словам Анны Кузыченко, - упреждающая мера. «Ждем предписания Роспотребнадзора», - добавила она.

В целом родители учеников псковских школ с пониманием относятся к ситуации. «Мы научились работать с детьми дистанционно, и они не потеряют в качестве обучения», - заключила она.