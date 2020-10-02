Общество

Урна для раздельного сбора мусора передана в Тямшанскую гимназию

1 октября псковские экоактивисты провели первый экоурок «Разделяй с нами», посвященный теме раздельного сбора отходов. Он состоялся в Тямшанской гимназии. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте экоактивист Сергей Елизаров, урок получился насыщенным.





«Ребятам мы рассказали о видах мусора, о формах обращения с отходами. В игровой форме школьники 7А класса выполнили задание по сортировке бытовых отходов, а в конце урока мы составили план действий. В процессе урока возникало много вопросов, а это значит, что эта тема ребят действительно волнует», - отметил Сергей Елизаров.

По его словам, в Тямше, оказывается, нет ни одного контейнера для сбора ПЭТ-бутылок. Достигнута предварительная договоренность с регоператором, что контейнеры для ПЭТ-бутылок будут дополнительно установлены на контейнерных площадках деревни. Один такой контейнер появится на территории гимназии.

Экоуроки в Тямшанской гимназии будут продолжены. Совсем скоро экоактивисты планируют показать ученикам, как происходит сортировка мусора. А после первого экоурока в гимназии останется трехсекционная урна для раздельного сбора мусора.