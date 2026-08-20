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Псковичи могут подать заявку на национальную премию «Патриот»

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Псковичам предлагают принять участие в национальной премии «Патриот». Как сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области, премия отмечает тех, кто помогает сохранить историческую память, укрепить национальное единство и передать молодым поколениям традиционные духовно-нравственные ценности. Заявки принимаются до 12 сентября на платформе ФГАИС «Молодежь России».

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Подать заявку можно по 15 номинациям:

  • «Лучший патриотический проект года»;
  • «Лучшая региональная команда года»;
  • «Лучший медиапроект»;
  • «Лучший муниципальный проект года»;
  • «Лучший проект по работе с деструктивным поведением подростков»;
  • «Лучший корпоративный проект года»;
  • «Приближая Победу» (лучшая предпринимательская инициатива);
  • «Лучший проект по формированию единства народов России»;
  • «Лучший проект в сфере патриотического воспитания Союзного государства»;
  • «Лучший студенческий патриотический проект»;
  • «Лучший международный проект»;
  • «Лучший детский проект»;
  • «Лучший просветительский проект года»;
  • «Лучший проект в сфере культуры»;
  • «Верен Отечеству и народу».

Участвовать могут граждане России и организации, работающие в сфере гражданско-патриотического воспитания.

«За четыре года более 10 тысяч инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание любви к Родине, были представлены на премию "Патриот". Мы отмечаем педагогов, наставников, волонтеров, поисковиков и участников специальной военной операции – всех, кто вносит вклад в формирование гражданской позиции у молодежи», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Торжественное награждение лауреатов пройдет на всероссийском патриотическом форуме ко Дню народного единства.

Премия организована Роспатриотцентром Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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