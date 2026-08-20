Псковичи могут подать заявку на национальную премию «Патриот»

Псковичам предлагают принять участие в национальной премии «Патриот». Как сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области, премия отмечает тех, кто помогает сохранить историческую память, укрепить национальное единство и передать молодым поколениям традиционные духовно-нравственные ценности. Заявки принимаются до 12 сентября на платформе ФГАИС «Молодежь России».
Фото: министерство молодежной политики Псковской области
Подать заявку можно по 15 номинациям:
- «Лучший патриотический проект года»;
- «Лучшая региональная команда года»;
- «Лучший медиапроект»;
- «Лучший муниципальный проект года»;
- «Лучший проект по работе с деструктивным поведением подростков»;
- «Лучший корпоративный проект года»;
- «Приближая Победу» (лучшая предпринимательская инициатива);
- «Лучший проект по формированию единства народов России»;
- «Лучший проект в сфере патриотического воспитания Союзного государства»;
- «Лучший студенческий патриотический проект»;
- «Лучший международный проект»;
- «Лучший детский проект»;
- «Лучший просветительский проект года»;
- «Лучший проект в сфере культуры»;
- «Верен Отечеству и народу».
Участвовать могут граждане России и организации, работающие в сфере гражданско-патриотического воспитания.
Торжественное награждение лауреатов пройдет на всероссийском патриотическом форуме ко Дню народного единства.
Премия организована Роспатриотцентром Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».