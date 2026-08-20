Псковичи могут подать заявку на национальную премию «Патриот»

Псковичам предлагают принять участие в национальной премии «Патриот». Как сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области, премия отмечает тех, кто помогает сохранить историческую память, укрепить национальное единство и передать молодым поколениям традиционные духовно-нравственные ценности. Заявки принимаются до 12 сентября на платформе ФГАИС «Молодежь России».

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Подать заявку можно по 15 номинациям:

«Лучший патриотический проект года»;

«Лучшая региональная команда года»;

«Лучший медиапроект»;

«Лучший муниципальный проект года»;

«Лучший проект по работе с деструктивным поведением подростков»;

«Лучший корпоративный проект года»;

«Приближая Победу» (лучшая предпринимательская инициатива);

«Лучший проект по формированию единства народов России»;

«Лучший проект в сфере патриотического воспитания Союзного государства»;

«Лучший студенческий патриотический проект»;

«Лучший международный проект»;

«Лучший детский проект»;

«Лучший просветительский проект года»;

«Лучший проект в сфере культуры»;

«Верен Отечеству и народу».

Участвовать могут граждане России и организации, работающие в сфере гражданско-патриотического воспитания.

«За четыре года более 10 тысяч инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание любви к Родине, были представлены на премию "Патриот". Мы отмечаем педагогов, наставников, волонтеров, поисковиков и участников специальной военной операции – всех, кто вносит вклад в формирование гражданской позиции у молодежи», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Торжественное награждение лауреатов пройдет на всероссийском патриотическом форуме ко Дню народного единства.

Премия организована Роспатриотцентром Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».