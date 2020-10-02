Общество

Александр Котов вручил плюсской школе сертификат за победу во всероссийском конкурсе

Диплом победителя всероссийского конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны передал директору Плюсской средней общеобразовательной школы, депутату областного Собрания Оксане Лазаревой спикер парламента, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Комната боевой славы поселковой школы заняла третье место в номинации «сельский музей» и получила денежный сертификат на развитие проекта, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Приехал к вам по поручению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, чтобы вручить заслуженную награду, - обратился спикер к учащимся и педагогам плюсской школы. – Конкурс всероссийский, и особенно приятно, что наша районная школа смогла так достойно проявить себя среди многих школ страны».

Александр Котов сообщил, что размер сертификата составляет 200 тысяч рублей – эти средства могут быть израсходованы исключительно на нужды музея.

«Первое, на что мы хотели бы потратить эти деньги – стеллажи, и еще планируем сделать современные стенды», - рассказала о планах по развитию музея Оксана Лазарева.

По словам руководителя образовательного учреждения, школе также нужна помощь в организации поездок по местам боевой славы. «Плюсский район обладает огромным потенциалом. Раньше мы часто ездили на экскурсии, но за последние год-два мы практически не имели возможности знакомить ребят с историей и достопримечательностями района, потому что нет автобуса», - посетовала директор школы и попросила присутствующего на мероприятии главу района Виталия Аршинова оказать содействие в решение этого вопроса.

«В автоколонне два новых автобуса, они предназначены для школьных перевозок – можете их использовать. Кстати, появились эти автобусы в районе благодаря Александру Котову, за что ему большое спасибо», - сказал Виталий Аршинов.

«Когда ребята ездят по местам боевой славы, у них даже глаза становятся другими. Даже десятилетия спустя они вспоминают эти поездки», - отметила основатель и бывший заведующий школьного музея Анна Михеева.

Педагог рассказала, что к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне в еще старом здании плюсской школы была создана комната боевой славы. По словам Анны Михеевой, формировать экспозицию музея помогали партизаны-подпольщики, а на его открытии были приглашены командиры дивизий, освобождавших район от фашистов. Потом большая часть собранных экспонатов была утрачена, и сельский музей пришлось возрождать по крупинкам.

«Тысячи – не сотни, а именно тысячи школьников за эти годы прошли через поисковую работу. Все, что есть в нашем музее – это эксклюзив, потому что все материалы собраны ребятами», - рассказала Анна Михеева.

Оксана Лазарева подчеркнула, что бывшим заведующим музея проделана колоссальная поисковая и патриотическая работа, а теперь ее преемником и продолжателем школьных традиций стал выпускник плюсской школы Сергей Бувакин.

«Традиция прививать детям любовь к своей малой Родине зародилась с момента основания нашей школы. Мы будем хранить историю нашей земли и делать все, чтобы память о наших героических земляках и соотечественниках не угасала», - сказала Оксана Лазарева.

«Работайте дальше, совершенствуйтесь, вкладывайте душу в дело, которым вы занимаетесь, и не забывайте, что все это делается во имя великой памяти наших предков, которые в годы Великой Отечественной войны проявили мужество и героизм, защищая нашу с вами страну. Это очень важная работа, и я рад, что она по достоинству оценена», - пожелал дальнейших успехов ученикам и педагогам плюсской школы Александр Котов.

В Псковской области в региональном этапе конкурса, организованном партией «Единая Россия», участвовали 137 школьных музеев, всего же в этом году в конкурсе приняло участие более трех тысяч школ. Организаторы разделили конкурс на две номинации – городские и сельские музеи. В итоге 96 победителей получили гранты на развитие музея: за первое место – 500 тысяч рублей, за второе – 300, третье – 200 тысяч рублей. Еще 52 лауреата отмечены дипломами.

Псковскую область на всероссийском уровне помимо плюсской школы представлял музей имени маршала К.К.Рокоссовского средней общеобразовательной школы № 12. По итогам конкурса великолучане стали лауреатами и получили диплом.

Напомним, Плюсса была занята немцами в июле 1941 года. Бои у поселка на семь дней задержали фашистские войска, прорывавшиеся к Ленинграду. Комната боевой славы хранит фотографии партизан и подпольщиков, листовки захватчиков с призывами сдаваться в плен, остатки вооружения и личных вещей.

Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить немецкое командование возможности маневрировать войсками.

За годы оккупации в районе была уничтожена вся социальная инфраструктура и более 3,5 тысяч жилых домов. На Плюсской земле погибли и захоронены в братских могилах воины более чем из ста городов и областей СССР. На фронтах погибло и пропало без вести более трех тысяч жителей района. Тысячи воинов и партизан награждены орденами и медалями, а восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза.