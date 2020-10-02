Общество

Ярмарка «Осень - 2020» проходит в Пскове. ФОТО

Ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2020» проходит на Октябрьской площади в Пскове 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фермеры из большинства районов Псковской области, сельскохозяйственные производители и предприятия райпо представили овощи и фрукты, продукты пчелиного производства, мясные и молочные изделия.

Кроме того, на торговых рядах можно приобрести изделия мастеров народного творчества, саженцы плодовых деревьев и продукцию декоративного цветоводства.

Ярмарка проходит без развлекательных мероприятий, предприняты все меры профилактической безопасности.

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Режим работы ярмарки - с 6.00 до 17.00. В указанное время закрыто движение автотранспорта по Октябрьской площади; Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова; улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской, а также изменилась схема движения общественного транспорта.