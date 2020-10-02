Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Общее число летальных исходов возросло до 66, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
За сутки заразились еще 49 человек, всего - 5611. От коронавируса в регионе избавились 14 человек, за все время пандемии - 4093.
На данный момент в Псковской области провели 103895 исследований на коронавирус (за сутки - 884).
Статистика по районам:
- Псков - 1792
- Великие Луки - 1137
- Бежаницкий район - 67
- Великолукский район - 233
- Гдовский район - 90
- Дедовичский район - 78
- Дновский район - 112
- Красногородский район - 47
- Куньинский район - 51
- Локнянский район - 20
- Невельский район - 179
- Новоржевский район - 29
- Новосокольнический район - 148
- Опочецкий район - 94
- Островский район - 396
- Палкинский район - 61
- Печорский район - 110
- Плюсский район - 105
- Порховский район - 190
- Псковский район - 469
- Пустошкинский район - 29
- Пушкиногорский район - 18
- Пыталовский район - 32
- Себежский район - 44
- Стругокрасненский район - 52
- Усвятский район - 28