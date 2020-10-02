Общество

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Общее число летальных исходов возросло до 66, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

За сутки заразились еще 49 человек, всего - 5611. От коронавируса в регионе избавились 14 человек, за все время пандемии - 4093.

На данный момент в Псковской области провели 103895 исследований на коронавирус (за сутки - 884).

Статистика по районам: