Общество

Пирог в форме подковы подарили псковским кузнецам

На VII фестивале ремесленной культуры «День скобаря» Псковский областной центр народного творчества подарил мастерам кузнечного дела символичный пирог в форме подковы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра народного творчества.

Фестиваль прошел в кузнице на территории промзоны города Пскова (Октябрьский проспект, 56, корпус 2). Для всех собравшихся клуб любителей фольклора «Гулы» исполнил русскую народную песню «Во кузнице», а один из участников коллектива Владимир Иванов прочел сказку «Петр Великий и кузнец».

Кузнецы Владимир Беженар, Александр Исаев, Евгений Греф и Михаил Кутепов не только рассказали, но и показали гостям, как они работают, какими инструментами пользуются. Затем мастера кузнечного дела предложили молодому поколению попробовать свои силы в изготовлении скобы.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова.