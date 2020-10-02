Общество

Александр Котов: В основе учительской профессии – любовь к детям и преданность делу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей, воспитателей и ветеранов педагогического труда Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«В основе учительской профессии – любовь к детям и искренняя преданность своему делу. Не обладая этими качествами, можно получить педагогическое образование, но работать в школе и состояться в профессии точно нельзя, ведь труд учителя сопряжен не только с творческой реализацией и радостью за достижения учеников, но и с каждодневным напряжением душевных и физических сил», - говорится в поздравлении.

Александр Котов отмечает, что дети, родители, общество, да и сама жизнь предъявляют к современным педагогам очень высокие требования. В период пандемии коронавируса учительское сообщество, как и вся традиционная система образования, столкнулось с беспрецедентным вызовом. В короткое время учителям пришлось освоить дистанционный формат работы.

«Это было очень нелегко, но наши педагоги достойно проявили себя в кризисный момент, оперативно освоив новые навыки.

Надеюсь, в текущем учебном году эпидемиологическая ситуация позволит избежать перехода на систему удаленного образования, а приобретенный опыт использования цифровых технологий обогатит традиционный учебный процесс. Дорогие учителя! От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Огромное вам спасибо за профессионализм, выдержку и терпение», - поздравил педагогов региона Александр Котов.