Общество

В Красногородске мужчина осужден за неуплату алиментов

В Красногородске мужчина осужден за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина в 2018 году был лишен родительских прав в отношении своей дочери 2005 года рождения, при этом суд обязал его платить алименты на ее содержание в размере 1/4 заработка. Вместе с тем и после лишения родительских прав отец не собирался в должной мере содержать своего ребенка, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) с назначение наказания в виде обязательных работ сроком на 70 часов. Это обстоятельство также не повлияло на поведение мужчины. В настоящее время долг по алиментам составляет более 170 тыс. рублей.

Пыталовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор вступил в законную силу и не обжалован.