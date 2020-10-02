Общество

Игорь Иванов поздравил псковских медиков с Международным днем врача

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил медиков с Международным днем врача. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Сегодня мы поздравляем людей, чью профессию можно смело назвать героической. Особенно это ярко выражается сейчас, во время пандемии коронавируса, когда врачи, не жалея своих сил, здоровья, а порой и жизни, работают на благо всех граждан. Мы хотим пожелать нашим дорогим врачам стойкости, здоровья, успехов и благополучия в семье. Ведь в семье врача работает не только он, на алтарь здоровья свои силы и терпение приносят и близкие врача, его семья. Мы всегда ценили и будем ценить ваш самоотверженный труд! В наших санаториях работаем много врачей и они также оберегают жизнь и здоровье наших сограждан», – сказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.