В День учителя 29 псковских педагогов получили ведомственные награды

В понедельник, 5 октября, в День учителя состоялось торжественное награждение учителей знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» за достижения и заслуги в сфере образования и за добросовестный труд. В этом году такой награды удостоены - 29 работников муниципальной системы образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.
Также со словами поздравления выступила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. «Сегодня один из самых важных для нас праздников - день профессионального признания тех, кто растит будущего гражданина и хорошего человека. Несмотря на непростые обстоятельства, вы все так же продолжаете достойно нести звание учителя. Именно вы призваны нести веру в светлое, сеять разумное и учить противостоять всему негативному, с чем может столкнуться ребенок в современной жизни», - отметила Анна Кузыченко и пожелала педагогам сохранить в себе дух наставничества и веру в справедливость.
Отдельным подарком для педагогов стало выступление руководителя ансамбля «Сказ» Константина Абабкова.
Добавим, в образовательных учреждениях города Пскова работает 2863 педагогических работников, в том числе в школах - 1538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 1193 человека, в учреждениях дополнительного образования - 132 человека.
Количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно увеличилось в связи с открытием дополнительных групп. Средний возраст педагогов составляет 50 лет. При этом ежегодно в образовательные учреждения города устраивается на работу порядка 60 молодых специалистов. На начало 2020-2021 учебного года в городские школы и детские сады впервые после окончания высших и средних профессиональных образовательных организаций пришел работать 61 молодой специалист.
В Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и руководящих кадров, отметили в пресс-службе ОМСУ. Ежегодно работники образовательных учреждений города награждаются за результативность работы, многолетний добросовестный труд, а так же в связи с юбилейными датами ведомственными наградами.