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Общество

В День учителя 29 псковских педагогов получили ведомственные награды

05.10.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 5 октября, в День учителя состоялось торжественное награждение учителей знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» за достижения и заслуги в сфере образования и за добросовестный труд. В этом году такой награды удостоены - 29 работников муниципальной системы образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. 

 
С приветственным словом к присутствующим обратился и.п главы администрации Пскова Александр Коновалов: «Это праздник, который для многих из нас является одним из главных. Вы воспитываете наших детей, закладываете базовые знания, формируете личностей, учите быть полноценными людьми. От того, насколько хорошо вы выполняете свою работу, во многом зависит, какое отношение к работе сформируется у детей, кто будет руководить нашей страной».

Также со словами поздравления выступила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. «Сегодня один из самых важных для нас праздников - день профессионального признания тех, кто растит будущего гражданина и хорошего человека. Несмотря на непростые обстоятельства, вы все так же продолжаете достойно нести звание учителя. Именно вы призваны нести веру в светлое, сеять разумное и учить противостоять всему негативному, с чем может столкнуться ребенок в современной жизни», - отметила Анна Кузыченко и пожелала педагогам сохранить в себе дух наставничества и веру в справедливость.

Отдельным подарком для педагогов стало выступление руководителя ансамбля «Сказ» Константина Абабкова.

Добавим, в образовательных учреждениях города Пскова работает 2863 педагогических работников, в том числе в школах - 1538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях - 1193 человека, в учреждениях дополнительного образования - 132 человека.

Количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно увеличилось в связи с открытием дополнительных групп. Средний возраст педагогов составляет 50 лет. При этом ежегодно в образовательные учреждения города устраивается на работу порядка 60 молодых специалистов. На начало 2020-2021 учебного года в городские школы и детские сады впервые после окончания высших и средних профессиональных образовательных организаций пришел работать 61 молодой специалист.

В Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и руководящих кадров, отметили в пресс-службе ОМСУ. Ежегодно работники образовательных учреждений города награждаются за результативность работы, многолетний добросовестный труд, а так же в связи с юбилейными датами ведомственными наградами.

Теги: #ОМСУ #образование #день учителя #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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