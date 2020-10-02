Общество

Псковстат: Более 90% учителей в Псковской области - женщины

На начало 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях Псковской области работали 5,8 тысячи педагогических работников, из них 4,7 тысячи человек - учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата со ссылкой на данные Минпросвещения России.

В городах и поселках городского типа насчитывалось 3,4 тысячи учителей, в сельской местности - 1,3 тысячи. Большую часть учителей составляли женщины (90,3%).

Из общей численности учителей 1367 человек (29,1%) составляли учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, 589 (12,5%) - русского языка и литературы, 514 (10,9%) - иностранных языков, 471 (9,2%) - математики.

Преобладающее число учителей имеют большой педагогический опыт. Более чем две трети учителей (77,3%) имеют педагогический стаж работы свыше 15 лет, более половины учителей (52,8%) имеют высшую квалификационную категорию, 29% учителей - первую квалификационную категорию.

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В 2019 году выпуск образовательными организациями высшего образования бакалавров и магистров по программе «Педагогическое образование» составил 241 человек (в 2018 году - 267 человек), в том числе 34 бакалавра по программе «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (в 2018 году - 51 человек). Доля подготовленных кадров по программе «Педагогическое образование» в общем выпуске составила в 2019 году 11,5%, в 2018 году - 11,9%.

Кроме того, по специальности «Преподавание в начальных классах» было подготовлено 28 специалистов среднего звена (в 2018 году – 19).