Общество

Свыше 5 тысяч школьников Псковской области приняли участие в акции «Дни экологии региона»

Свыше 5 тысяч учащихся из более чем 50 школ Псковской области приняли участие в акции «Дни экологии региона». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для ребят провели тематические уроки по охране окружающей среды, а также организовали выставки, викторины, квесты и игры, направленные на популяризацию среди подрастающего поколения ответственности за сохранение природных ценностей родного края и развитие экологической эрудиции.

В рамках акции дети приняли участие в уборке пришкольных территорий и высадке молодых саженцев деревьев.

Из-за противовирусных ограничений Дни экологии региона прошли в формате внутришкольных мероприятий. Специфика мероприятия позволила протестировать ряд онлайн-уроков экологической тематики. Так, под руководством учителя классы более 700 раз прошли Чудскую онлайн-викторину, более 900 раз - викторину по раздельному сбору мусора, более 2,3 тысячи раз - викторину по биоразнообразию Причудья.

Мероприятия в рамках акции «Дни экологии региона» провели при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, а также с использованием средств Фонда президентских грантов.

Организаторами акции выступили Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при содействии региональных комитетов по образованию и по природным ресурсам и экологии, а также комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области и регионального Центра развития одаренных детей и юношества.