Общество

Ветеран попросил депутата Госдумы помочь с восстановлением железной дороги Гдов - Полоцк

Личный прием граждан провел депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в региональной общественной приемной партии.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, председатель Псковского городского совета ветеранов Виктор Гаврилов обратился к Александру Козловскому с вопросом, который, по его мнению, очень важен, и сможет сделать псковский регион экономически привлекательным. Он попросил депутата оказать содействие в вопросе восстановления железной дороги Гдов – Полоцк.

«Я считаю, что необходимо восстановить эту железную дорогу. Это позволит создать дополнительные рабочие места и сделает регион экономически привлекательным. Для восстановления железной дороги потребуются небольшие затраты, но это будет выгодно впоследствии», - уверен Виктор Гаврилов.

Он также пригласил депутата 8 октября на отчетно-выборную конференцию Псковского городского совета ветеранов. Кроме того, Виктор Гаврилов попросил Александра Козловского поощрить старейших членов Совета.

Александр Козловский поддержал эти предложения и пообещал проработать вопрос восстановления железной дороги. «Займемся этим вопросом, но это федеральный уровень», - отметил он.

Также Виктор Гаврилов обратил внимание депутата на необходимость обустройства в Пскове сквера ветеранов в районе улицы Западной. Он пояснил, что проект сквера имеется, глава города Елена Полонская предложение поддержала, но в бюджете нет средств на эти цели. Александр Козловский пообещал обсудить возможные варианты решения проблемы с региональной администрацией.

Кроме того, к депутату обратилась председатель Псковской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова с просьбой оказать содействие и увековечить тех, кто восстанавливал Псков после Великой Отечественной войны.

«Прошло уже 76 лет со дня освобождения Ленинграда и Пскова. За это время ни разу нигде не было упомянуто о блокадниках, защищавших Ленинград, которые затем приехали в Псков, чтобы восстанавливать город. Вся Псковская область лежала в руинах, не было структур, которые функционировали. Город был пуст, надо было начинать все с нуля», - напомнила ветеран.

Лариса Кравцова отметила, что все, кто восстанавливал разрушенный послевоенный Псков, были очень достойными людьми, и потомки должны сохранить память о них. «Должны быть обозначены основные фамилии врачей, юристов, судей. Если о каждом говорить, то это целая история, это люди патриотического склада и высокой культуры», - подчеркнула она.

Лариса Кравцова также обратила внимание на то, что в Пскове остается все меньше узников блокадного Ленинграда, сейчас их около 100. Председатель организации отметила, что разместить мемориальные доски или стенды можно на стенах домов культуры и школ Пскова.

«Я поддерживаю эту идею. Для того, чтобы восстановить имена и фотографии мы обратимся в Ленинградский и Псковский архивы. Мой родной город Великие Луки также восстанавливали люди из Ленинграда, они внесли большой вклад в его развитие», - подчеркнул Александр Козловский. Он добавил, что работу по сохранению имен тружеников можно начать с областного центра, а в дальнейшем продолжить в районах.

«Мы должны знать историю и чтить героев, которые восстанавливали из руин Псковскую область. Спасибо за то, что вы неравнодушны к судьбе региона, спасибо тем, кто своим трудом сделал все возможное, чтобы мы могли жить в таком прекрасном городе», - сказал депутат и пообещал оказать содействие.

Также к депутату сегодня обратились псковички, несовершеннолетние узники концлагерей Светлана Речистова и Тамара Смирнова. Они попросили его прояснить вопросы предоставления бесплатных проездных билетов. Также заявительниц интересовал вопрос, будут ли несовершеннолетние узники приравнены к участника войны законодательно. Александр Козловский дал им необходимые разъяснения.