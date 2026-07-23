Александр Котов: Псков по праву можно назвать хранителем национальной памяти

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днем города и 82-й годовщиной освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Древнему Пскову — 1123. Наш город по праву можно назвать хранителем национальной памяти. Его стены и башни помнят звон вечевого колокола, возвещавшего о рождении одной из первых демократий на Руси. Они впитали в себя энергию духовных основ православия и видели великие сражения за независимость Отечества», — подчеркнул председатель областного Собрания.

По словам Александра Котова, сегодня Псков гармонично сочетает богатое историческое наследие и развитие современного города.

«Глядя на современный Псков, мы видим, как органично переплетаются в нём наследие предков и энергия нового времени. Сегодня мы благодарим все поколения псковичей, чей ратный подвиг, созидательный труд, добрые дела и преданность родной земле составляют славу Пскова», — добавил парламентарий.

В завершение председатель регионального парламента пожелал жителям мира и процветания, а Пскову — дальнейшего развития.