 
Общество

Александр Котов: Псков по праву можно назвать хранителем национальной памяти

0

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днем города и 82-й годовщиной освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области 

«Древнему Пскову — 1123. Наш город по праву можно назвать хранителем национальной памяти. Его стены и башни помнят звон вечевого колокола, возвещавшего о рождении одной из первых демократий на Руси. Они впитали в себя энергию духовных основ православия и видели великие сражения за независимость Отечества», — подчеркнул председатель областного Собрания.

По словам Александра Котова, сегодня Псков гармонично сочетает богатое историческое наследие и развитие современного города.

«Глядя на современный Псков, мы видим, как органично переплетаются в нём наследие предков и энергия нового времени. Сегодня мы благодарим все поколения псковичей, чей ратный подвиг, созидательный труд, добрые дела и преданность родной земле составляют славу Пскова», — добавил парламентарий.

В завершение председатель регионального парламента пожелал жителям мира и процветания, а Пскову — дальнейшего развития.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026