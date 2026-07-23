Только вместе, сплотившись ради созидания и помощи своей земле — Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём города

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём города, пожелав жителям крепкого здоровья и мирного неба над головой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Игорь Иванов отметил, что Псков — это великая древняя земля, овеянная многовековой ратной и трудовой славой: «Псков всегда был надёжным щитом Отечества, духовным центром и местом, где живут сильные, гордые и трудолюбивые люди».

Председатель подчеркнул, что горожане бережно хранят богатейшие исторические традиции предков и передают любовь к родному краю подрастающему поколению.

Игорь Иванов также обратил внимание на то, что сегодня Псков продолжает жить и развиваться, а его главное богатство — это сами жители.

«Врачи и учителя, рабочие и инженеры, строители и деятели культуры — каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в развитие Пскова», — сказал он. Председатель заверил, что в наше время как никогда важно единство. По его словам, только вместе, сплотившись ради созидания и помощи своей земле, можно преодолеть любые вызовы, защитить права человека труда и обеспечить достойное будущее для детей.

В завершение обращения Игорь Иванов пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта и мирного неба над головой: «Пусть в каждом доме царят любовь и благополучие, а наш древний и вечно молодой Псков процветает!».