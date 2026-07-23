 
Общество

Осужденные при ИК-4 в Псковской области прослушали лекцию о единстве народов России

0

Осужденные к принудительным работам УФИЦ при ИК-4 прослушали лекцию о единстве народов России в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках проведения Года единства народов России на участке, функционирующем в режиме исправительного центра при ИК-4 УФСИН России по Псковской области, состоялась просветительская лекция для осужденных. Лектор Российского общества «Знание», победитель всероссийского конкурса «Знание.Лектор» (2025) Андрей Маковский выступил перед аудиторией с темой «Российский народ — семья семей».

Российское общество «Знание» организовало мероприятие и поддержало его проведение. Лекция стала частью масштабной просветительской работы, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. В своем выступлении Андрей Маковский, который также является заместителем председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, затронул ключевые аспекты единства многонационального народа России, общие духовно-нравственные ценности и историческую общность судеб народов страны.

Лектор рассказал слушателям о значении Года единства народов России, инициатором которого выступил президент страны, а также о важности сохранения культурного многообразия и традиций добрососедства. Тема лекции перекликается с ключевыми задачами государственной политики, которые направлены на консолидацию общества и воспитание уважения к истории и культуре всех народов, населяющих Россию.

«Проведение подобных встреч в учреждениях УФСИН способствует духовно-нравственному развитию личности и осознанию своей принадлежности к единой многонациональной семье народов России», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026