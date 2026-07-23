Осужденные при ИК-4 в Псковской области прослушали лекцию о единстве народов России

Осужденные к принудительным работам УФИЦ при ИК-4 прослушали лекцию о единстве народов России в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках проведения Года единства народов России на участке, функционирующем в режиме исправительного центра при ИК-4 УФСИН России по Псковской области, состоялась просветительская лекция для осужденных. Лектор Российского общества «Знание», победитель всероссийского конкурса «Знание.Лектор» (2025) Андрей Маковский выступил перед аудиторией с темой «Российский народ — семья семей».

Российское общество «Знание» организовало мероприятие и поддержало его проведение. Лекция стала частью масштабной просветительской работы, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. В своем выступлении Андрей Маковский, который также является заместителем председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, затронул ключевые аспекты единства многонационального народа России, общие духовно-нравственные ценности и историческую общность судеб народов страны.

Лектор рассказал слушателям о значении Года единства народов России, инициатором которого выступил президент страны, а также о важности сохранения культурного многообразия и традиций добрососедства. Тема лекции перекликается с ключевыми задачами государственной политики, которые направлены на консолидацию общества и воспитание уважения к истории и культуре всех народов, населяющих Россию.