Общество

15 псковских семей получили продуктовые наборы от Фонда продовольствия «Русь»

Псковский облсовпроф начал сотрудничество с региональным отделением Фонда продовольствия «Русь». Фонд производит раздачу бесплатных продуктовых наборов для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами членов профсоюза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Проект стартовал в начале октября и уже сейчас 15 семей получили приятные продуктовые наборы в Пскове – это представители регионального профсоюза здравоохранения. Естественно, это только начало. Мы продолжим работу в Пскове с представителями других отраслевых профсоюзов, будем расширять географию благотворительности. Считаю, что каждое доброе дело очень важно в наше сложное время. Я благодарен Фонду "Русь" за безвозмездную помощь членам профсоюза! Фонд только начинает работу в Псковской области и очень важно, что старт начинается на площадке облсовпрофа и через сотрудничество с профсоюзом», - прокомментировал ход реализации совместной работы председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Подробная информация о фонде размещена здесь.