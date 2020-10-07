Общество

Субботник на погосте Выбуты пройдет 10 октября

Субботник на погосте Выбуты в Псковском районе пройдет 10 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром», сбор всех желающих принять в нем участие состоится в 10.00 возле храма Ильи Пророка.

Перед началом традиционной акции по уборке и благоустройству родины равноапостольной княгини Ольги пройдет молебен. Затем участники субботника, в том числе сотрудники компании «Экопром», отправятся приводить в порядок прихрамовую территорию и места отдыха псковичей вдоль береговой линии и вблизи карьера. Региональный оператор предоставит необходимый инвентарь, фирменные спецпакеты для мусора. Также будут установлены бункеры для отходов, собранных во время уборки.

«Завершится мероприятие дружным чаепитием», - добавили в компании.

Инициаторами проведения мероприятия выступают прихожане храма Илии Пророка, жители Пскова, деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье и паломники, приезжающие посетить родину княгини Ольги.