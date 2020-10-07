Общество

Псковские налоговики провели обучающий семинар для сотрудников МФЦ

Специалисты УФНС России по Псковской области провели консультативно-обучающий семинар с сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ) по теме «Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в ходе обучения специалист отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Людмила Шкредова рассказала сотрудникам МФЦ об особенностях заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, о том, какие документы необходимо иметь при себе, заполняя декларацию, обсудила порядок и сроки предоставления услуги.

Особое внимание сотрудников МФЦ Людмила Шкредова акцентировала на вопросах информирования налогоплательщиков о налоговых льготах, действующих при налогообложении имущества физических лиц, о сроках подачи заявления на предоставление льготы.

Напомним, взаимодействие УФНС России по Псковской области и ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» осуществляется на основе соглашения, которое призвано расширить доступность получения всего перечня налоговых услуг жителями региона.

В то же время, конструктивный диалог позволяет решить проблемные вопросы, возникающие в работе, что, безусловно, способствует повышению качества предоставления государственных услуг налоговой службы в отделениях МФЦ региона.

Подобные обучающие семинары проходят на постоянной основе. Следующее мероприятие состоится в следующую пятницу, 9 октября.