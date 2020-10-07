Общество

«Собственной персоной» с главой Порховского района Виктором Степановым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 7 октября с участием главы Порховского района Виктора Степанова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о роли местного самоуправления: какие возможности есть сегодня у главы района и кто он - реальный управленец на районе или громоотвод для областной власти? Также в рамках эфира речь шла об актуальных вопросах жизнедеятельности Порховского района, крупных проектах, которые реализуются в муниципалитете, и о том, как порховичи пережили коронавирусную эпидемию.