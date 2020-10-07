Общество

К перенастройке работы областной трехсторонней комиссии призвал Михаил Ведерников

Михаил Ведерников призвал к перенастройке работы трехсторонней комиссии в соответствии с современными запросами рынка труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона напомнил, что трехсторонняя комиссия работает с 2012 года, когда перед ней в первую очередь стояла задача по контролю над выполнением «майских указов» президента РФ. Губернатор признал, что площадка зарекомендовала себя как эффективный механизм, который позволяет принимать действенные и своевременные решения, тем не менее ее потенциал не использован в полной мере.

В связи с этим Михаил Ведерников призвал, учитывая особые условия текущего года, переосмыслить функционал комиссии в соответствии с потребностями трудящихся области. «Наша главная задача остается неизменной — сохранение социальной стабильности, обеспечение работы механизмов защиты человека труда, поддержка работодателей. При этом сфера деятельности комиссии должна быть расширена вопросами достойной оплаты труда в коммерческом секторе, формирования условий для привлечения молодых специалистов, пошагового повышения минимальной заработной платы», — подчеркнул губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что трехсторонняя комиссия сможет справиться с озвученными задачами, учитывая высокий профессиональный уровень его участников. «С каждым из присутствующих у нас сложились хорошие конструктивные отношения. Сегодня профсоюз Псковской области сосредоточил свои усилия, знания, опыт, компетенции на решение задач, которые прописаны в уставе. Мы со своей стороны гарантируем, что будем выступать надежным партнером», — заметил Михаил Ведерников.

Игорь Иванов представил видение профсоюзной стороны на ситуацию на рынке труда, сообщил о проведенной работе, подчеркнув высокий уровень социального партнерства между органами власти и работодателями. «Трехсторонняя комиссия поддерживает равновесие в сфере социально-трудовых отношений. Надеемся, что наша совместная работа будет позитивной, плодотворной, рассчитываем на укрепление и расширение партнерских отношений в будущем», — заметил он.

Позицию работодателей представил Александр Козловский. Особое внимание, учитывая эпидситуацию, он акцентировал на правовых вопросах организации дистанционной работы организаций. Он сообщил, что на федеральном уровне в первом чтении уже принят закон, определяющий порядок взаимодействия работников и работодателей в рамках дистанционной и удаленной работы, закрепляет права и обязанности специалистов. Александр Козловский также отметил, что в наиболее сложный эпидемический период с органами власти сложились тесные конструктивные взаимоотношения, которые позволили наладить обратную связь с работодателями и работниками, сохранить многие предприятия.

В рамках работы комиссии первый заместитель губернатора Вера Емельянова доложила о ситуации на рынке труда и основных задачах по регулированию социально-трудовых отношений. Вице-губернатор также напомнила про федеральные и региональные меры поддержки, которые в этом году оказаны безработным гражданам. Речь идет об организации профессиональной подготовки и обучения, оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства, предоставлении мер социальной адаптации, психологической поддержки, содействия самозанятости. Кроме того, были увеличены пособия по безработице, осуществлялись выплаты лицам, которые потеряли работу, начиная с марта 2020 года, и безработным гражданам, имеющим детей. Только на предоставление дополнительной выплаты гражданам, получающим минимальное пособие по безработице, из регионального бюджета было направлено свыше 54 млн рублей. За этот год удалось трудоустроить 4,3 тыс. человек.

В рамках комиссии рассмотрен комплекс федеральных и региональных мер поддержки специалистов сфер образования и здравоохранения. В ходе обсуждения участники трехсторонней комиссии договорились о необходимости активизации совместной работы в части организации реабилитации и оздоровления медицинских работников, работающих на переднем рубеже борьбы с COVID-19. Кроме того, особое внимание собравшихся было приковано к актуальному «жилищному» вопросу.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что необходимо организовать конкурс лучших специалистов, что позволит отметить тех, кто постоянно развивается и совершенствуется в профессии. Победители смогли бы в течение года получать ежемесячную премию. Губернатор поручил руководителям профильных комитетов оперативно разработать критерии для проведения этого конкурса. К работе глава региона предложил присоединиться и Александра Козловского, чтобы проработать вопрос организации такого мероприятия для рабочих специальностей.

Губернатор поручил сформировать рабочую группу, которая займется проработкой трехстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений, которое планируется заключить в конце текущего года.