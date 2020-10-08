Общество

Анна Кузыченко: Мегаполисы способны предложить нашим педагогам больше, чем мы

Близость Пскова к крупным городам, например к Санкт-Петербургу, - скорее минус, чем плюс, это ведет к оттоку педагогов в мегаполис. Как передает корреспонлент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сегодня, 8 октября, на пресс-конференции, посвященной престижу профессии педагога.

«Наши звезды и столпы по определенным предметам, которые давали сильную подготовку, нас покинули в силу материальных причин», - отметила спикер.

Анна Кузыченко уточнила, что псковские школы покинули несколько преподавателей информатики, физики, математики.

«Мегаполисы способны предложить нашим педагогам больше, чем мы», - пояснила Анна Кузыченко и добавила, что педагоги трудоустроились не в частные школы, а в бюджетные учреждения, но все же заработная плата там выше.