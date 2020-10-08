Общество

С вершинным короедом борются в невельском лесничестве

В Невельском лесничестве выявлена повышенная численность вершинного короеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Новгородской области».

В лесничестве были установлены специальные феромонные ловушки барьерного типа для надзора за вершинным короедом.

Кроме того, в Псковской области завершен учет рыжего соснового пилильщика на площади 500 га. Специалисты не выявили новых очагов этого вредителя.

«В целом, опасных отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов выявлено не было, – рассказал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. – По-прежнему основной причиной повреждения лесов в Псковской области остаются погодные условия, ведущие к образованию ветровалов и буреломов».