Претендентки на звание «Мисс Псков 2020» приняли участие в первой фотосессии

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» приняли участие в первой фотосессии в рамках проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В этом году организаторы пошли на эксперимент и изменили условия участия в части цвета волос и наличия татуировок, аргументируя это тем, что любая девушка должна иметь возможность для самореализации.
К фотосъемке полуфиналисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.
Визажисты проекта:
Евгения Калью
Ольга Журавлева
Анастасия Ламкова
Мастера по прическам проекта:
Юлия Яковлева
Екатерина Дружинина
Анастасия Лямина
Официальный фотограф проекта — Ирина Большакова.