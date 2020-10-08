Общество

Претендентки на звание «Мисс Псков 2020» приняли участие в первой фотосессии

Участницы конкурса красоты «Мисс Псков 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» приняли участие в первой фотосессии в рамках проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В этом году организаторы пошли на эксперимент и изменили условия участия в части цвета волос и наличия татуировок, аргументируя это тем, что любая девушка должна иметь возможность для самореализации.

К фотосъемке полуфиналисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта:

Евгения Калью

Ольга Журавлева

Анастасия Ламкова



Мастера по прическам проекта:

Юлия Яковлева

Екатерина Дружинина

Анастасия Лямина

Официальный фотограф проекта — Ирина Большакова.