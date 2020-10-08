Общество

Еще один заместитель появился у председателя комитета по здравоохранению Псковской области

Назначен еще один новый заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области - Анна Митюшкина. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Она будет курировать вопросы развития направления материнства и детства, реализацию нацпроекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Псковская область)», а также контролировать деятельность ведомств по вопросам вакцинации и инфекционной службы.

У нового замруководителя высшее медицинское образование и квалификация врача-педиатра. «В Псковскую область приехала из Ульяновска, где до начала октября руководила поликлиникой города. Анна Геннадьевна успешно прошла конкурс и уже приступила к выполнению своих обязанностей», - добавили авторы канала.