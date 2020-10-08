Общество

Противопожарные рейды прошли в южных районах Псковской области

11 октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд по жилому сектору на подведомственной территории.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Пожарная безопасность в загородном доме», «Отопление». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, жителям напомнили о мерах административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб. Была доведена обстановка с пожарами на территории Усвятского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

Также осуществлено распространение листовок и буклетов гражданам. Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно (в связи с ограничениями, связанными с мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).