Повторные ограничения из-за коронавируса добьют экономику региона, считают псковичи

Повторные ограничения из-за коронавируса добьют экономику Псковской области. Так считают 69,5% псковичей, принявших участие в опросе ПЛН «Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?».
13,4% высказали позицию, что, «безусловно, ограничения нужны, с каждым днем все большие новых инфицированных, а выздоровевших - все меньше».
Далее по популярности следуют ответы: «»«» (пора относиться к коронавирусу как к сезонному гриппу.
1,71% опрошенных выступили за возвращение дистанционного обучения. 0,41% думает, что ограничения не имеют смысла, поскольку многие их все равно игнорируют.
Отметим, что в опросе приняли участие 1935 человек.