Общество

Повторные ограничения из-за коронавируса добьют экономику региона, считают псковичи

Повторные ограничения из-за коронавируса добьют экономику Псковской области. Так считают 69,5% псковичей, принявших участие в опросе ПЛН «Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?».

13,4% высказали позицию, что, «безусловно, ограничения нужны, с каждым днем все большие новых инфицированных, а выздоровевших - все меньше».

Далее по популярности следуют ответы: « Стоит отменить лишь массовые мероприятия. До лета следует забыть о них » ( 5,12%) и « Ограничения без должного контроля не имеют смысла » ( 5,06%). Еще 4,86% респондентов считают, что пора относиться к коронавирусу как к сезонному гриппу.

1,71% опрошенных выступили за возвращение дистанционного обучения. 0,41% думает, что ограничения не имеют смысла, поскольку многие их все равно игнорируют.

Отметим, что в опросе приняли участие 1935 человек.