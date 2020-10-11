Общество

Полуфиналистки «Мисс Псков» станцевали Vogue. ФОТО

Школа танцев Dance Family провела мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Даниил Леонтьев

«Не всем участницам незамысловатый танец, на первый взгляд, дался легко, но девушки с полной отдачей старались повторить то, что показывала педагог школы танцев, - отметили организаторы. - К финалу мастер-класса большинство уже могли показать свой Vogue и отправиться в модное танцевальное плавание. Об эмоциях участниц мастер-класса можно судить по сюжетам, которыми они поделились в своих социальных сетях - они только положительные!»