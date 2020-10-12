Общество

На станциях в Стругокрасненском районе заменили «стрелки» на путях следования «Ласточек»

В начале октября была завершена замена стрелочных переводов на путях станций Струги Красные и Владимирский лагерь. Всего в рамках проведенной работы по обновлению путевой инфраструктуры было уложено восемь стрелочных переводов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Эти меры позволили повысить надежность путей, по которым ежедневно осуществляется движение скоростных поездов «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков и Псков – Великий Новгород – Петрозаводск. Стрелочные переводы, ранее уложенные на деревянные шпалы, были заменены на усиленные элементы пути на железобетонных шпалах с рельсами, которые рассчитаны на более высокие нагрузки, отметили в ОЖД.

Замена ответственных элементов пути на станциях Струги Красные и Владимирский лагерь проведена в целях обеспечения безопасности перевозок и повышения уровня комфорта пассажиров. Работы проводились в технологические «окна», поэтому не влияли на график движения поездов.