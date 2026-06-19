В Псковской области выявили заражение 6,5 тысячи роз, гипсофил и гвоздик

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили факт заражения 6,5 тысячи роз, гипсофил и гвоздик трипсом с 11 по 14 июня на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Должностные лица выявили 17 случаев обнаружения двух карантинных объектов – западного цветочного (Frankliniella occidentalis Perg.) и томатного (Frankliniella schultzei (Trybom)) трипсов в импортных партиях цветов, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Кении и Колумбии.

Факт заражения 6,5 тысячи роз, гипсофил и гвоздик был подтвержден лабораторными исследованиями, проведенными в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выпуск зараженных цветов на территорию России запрещен. По решению собственников подкарантинная продукция уничтожена.