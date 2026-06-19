Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу «Сфера»

ИТ-компания Делов, разработчик ИИ-агентов для автоматизации бизнес-процессов, перешла на платформу производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга Т1.

Делов создает сервис для управления операционными задачами в реальном времени. Он помогает автоматически назначать ответственных, контролировать сроки, фиксировать цифровой след действий и предупреждать об отклонениях. В продукте также есть ИИ-агенты, которые могут брать на себя часть действий в рамках заданных бизнес-процессов.

Переход на Сферу позволяет Делов объединить ключевые этапы разработки ИИ-сервисов, включая работу с кодом, документами, согласованиями и выпуском обновлений. Для таких продуктов особенно важно, чтобы изменения проходили в управляемой среде: это помогает контролировать доступы, видеть историю доработок, снижать риски при релизах и повышать безопасность самого продукта. Компания будет использовать ключевые модули платформы: «Сфера.Согласования», «Сфера.Документы», «Сфера.Портал разработки», «Сфера.Код», «Сфера.CI/CD», «Сфера.ДиЛ» и «Сфера.Ядро».