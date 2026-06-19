Медиков Псковской областной больницы поздравили с профессиональным праздником

Церемония награждения медицинских работников Псковской областной клинической больницы и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили старшую медицинскую сестру Псковской областной клинической больницы Галину Михайлову.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Псковской области наградили врача-акушера-гинеколога Псковской областной клинической больницы Ольгу Иванову и врача-невролога Александра Лемешевского, заведующую отделением плановой кардиологии-врача-кардиолога Ксению Михайлову.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Псковской области наградили врача-хирурга Псковской областной клинической больницы Дмитрия Рассказова и заведующую отделением-врача-гастроэнтеролога Юлию Федорову.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).