 
Общество

Медиков Псковской областной больницы поздравили с профессиональным праздником

0

Церемония награждения медицинских работников Псковской областной клинической больницы и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили старшую медицинскую сестру Псковской областной клинической больницы Галину Михайлову.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Псковской области наградили врача-акушера-гинеколога Псковской областной клинической больницы Ольгу Иванову и врача-невролога Александра Лемешевского, заведующую отделением плановой кардиологии-врача-кардиолога Ксению Михайлову.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Псковской области наградили врача-хирурга Псковской областной клинической больницы Дмитрия Рассказова и заведующую отделением-врача-гастроэнтеролога Юлию Федорову.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика). 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026