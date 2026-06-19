Евгения Васильева наградили почетной грамотой ТФОМС Псковской области

Церемония награждения медицинских работников Детской областной клинической больницы и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетной грамотой Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области наградили главного врача Детской областной клинической больницы, депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева.

Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили старшую медицинскую сестру Детской областной клинической больницы Ольгу Шпикуляк.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Псковской области наградили заведующую отделением-врача-оториноларинголога Наталью Гусеву, процедурную медицинскую сестру Ларису Носенкову.

Благодарностью Законодательного Собрания Псковской области отметили палатную медицинскую сестру Веронику Артюнину, ведущего бухгалтера Татьяну Овсянникову.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Псковской области наградили врача функциональной диагностики Снежанну Поправко, врача-детского кардиолога консультативно-диагностического центра Полину Солонович.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).