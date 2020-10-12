Общество

Чемпионат «Абилимпикс» стартует 14 октября в Пскове

Программа V регионального чемпионата «Абилимпикс» продолжится еще двумя компетенциями в категории «Студенты» — «Мебельщик» и «Ландшафтный дизайн». Соревнования пройдут в Псковском политехническом колледже с 14 по 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Участие в мероприятии примут порядка 10 человек. Результаты их выступлений будут оценивать эксперты чемпионата. Мероприятия будут проводиться с обязательным соблюдением всех правил техники безопасности и требований Роспотребнадзора для недопущения распространения COVID-19.

Основные мероприятия чемпионата пройдут в период с 20 по 21 октября. Школьники и студенты из разных уголков Псковской области выявят сильнейших в следующих компетенциях: «Администрирование баз данных» (студенты), «Кондитерское дело» (студенты), «Обработка текста» (школьники), «Бисероплетение» (школьники), «Вязание крючком» (школьники), «Портной» (студенты), «Художественное вышивание» (школьники), «Малярное дело» (школьники, студенты), «Слесарное дело» (студенты), «Столярное дело» (школьники, студенты), «Сухое строительство и штукатурные работы» (школьники, студенты).

Отметим, региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал 1 октября. Его открывала компетенция «Медицинский и социальный уход», мероприятие прошло в Псковском медицинском колледже. В нем приняли участие 5 человек. Все они в полном объеме выполнили конкурсное задание, продемонстрировав умения ухода за пациентом и оказания медицинской помощи в пределах своих компетенций.

В составе экспертной группы работали представители Псковской областной клинической больницы, опытные педагоги профессиональных образовательных учреждений области. Они дополнительно следили за соблюдением профессиональной этики, требований нормативных документов и алгоритмов деятельности.

По результатам выступлений первое место заняла Валерия Иванова, второе место — Асем Казбекова, третье место — Игорь Овсянников.

«Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства РФ, в текущем году он реализуется в рамках национального проекта «Образование». В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.