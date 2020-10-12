Общество

Псковский облсовпроф выдвинул трех кандидатов в Молодежный совет ФНПР

Псковский облсовпроф выдвинул трех кандидатов в Молодежный совет Федерации независимых профсоюзов в СЗФО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, ими стали председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура, председатель профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова и специалист по социальным проектам Псковского облсовпрофа Элина Калинина.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки к проведению первого форума работающей молодежи Псковской области и утверждения плана работы Молодежного совета на IV квартал 2020 года.

«Я считаю эффективность молодежного направления одним из самых важных критериев оценки работы профсоюзного движения. Молодежь сегодня – один из основных двигателей в профсоюзах. Главное - направить их силы и стремления в то русло, которое расширит рамки стандартной профсоюзной деятельности и принесет наибольшую пользу и профсоюзам, и обществу», – прокомментировал итоги заседания председатель облсовпрофа Игорь Иванов.