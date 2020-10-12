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Госдума приняла в первом чтении законопроект о национальных парках

Первое чтение Госдумы прошел законопроект о национальных парках и их использовании. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что данный законопроект имеет непосредственное отношение к Псковской области, в частности — к многолетней проблеме Себежского национального парка.

Александр Козловский напомнил, что люди, которые проживают в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения - строительство больниц, школ, детских садов, программы по расселению ветхого жилья. На территориях нацпарков действует такой жесткий, даже запретительный режим

«Чтобы с одной стороны сохранить уникальные природные ландшафты и объекты историко-культурного наследия, с другой — позволить людям на территориях нацпарков вести нормальную жизнедеятельность, группа сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, и депутатов Госдумы РФ предложила внести изменения в действующее законодательство. В частности, предлагается не изымать из оборота, и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, при соблюдении определенных условий. Например, сведения​ о границах такого населенного пункта должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости», - отметил депутат.

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Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах, которые соответствуют указанным характеристикам, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. При этом виды разрешенного использования земельных участков, а также предельные параметры строительства в границах населенных пунктов, включая населенные пункты, по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

В настоящее время в России насчитывается 63 национальных парка. В составе 27 национальных парков функционирует порядка 923 населенных пунктов различных уровней, в которых проживает почти 371 тысяча человек.