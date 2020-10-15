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Ушла из жизни заслуженный учитель России и музыкант Алиса Чиркова

15.10.2020 16:18|ПсковКомментариев: 0

Ушла из жизни заслуженный учитель России, музыкант и педагог Алиса Чиркова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском колледже искусств. 

15 октября на 86 году жизни скончалась Алиса Чиркова - заслуженный учитель России, преподаватель фортепиано Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

«Глубокий и тонкий музыкант, педагог по призванию, профессионал высочайшего уровня, обладающий по праву неоспоримым авторитетом в музыкальном сообществе, человек необыкновенной требовательности к себе и своим студентам. Более 60 лет, Алиса Михайловна учила молодых музыкантов исполнительскому искусству, воспитывала музыкальный вкус, передавала свою любовь и беззаветную преданность педагогической профессии», - отмечают коллеги. 

Алиса Михайловна Чиркова родилась в 1935 году в городе Полоцке в семье военного и учительницы. В 1955 году, окончив с отличием Ленинградское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского, поступила в Ленинградскую Государственную консерваторию в класс профессора С.И. Савшинского.

В 1960-м году она приехала в только что открывшееся Псковское музыкальное училище, где до последних дней своей жизни вела класс специального фортепиано.

За долгие годы педагогической деятельности Алиса Чиркова подготовила около 300 пианистов, многие из которых окончили музыкальное училище с отличием, успешно учились в консерваториях и аспирантурах Москвы, Ленинграда, Новосибирска и сегодня работают по выбранной специальности как в России, так и в городах ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении многих десятилетий успешную педагогическую деятельность Алиса Чиркова сочетала с активной концертной работой. Псковичам памятны её блистательные сольные концерты, выступления с Симфоническим оркестром музыкального училища, а также в составе камерных ансамблей.

За долголетнюю и плодотворную работу Чиркова награждена медалями: «За добросовестный труд», «За трудовое отличие».

Имя Алисы Чирковой занесено в Книгу Почета города Пскова, а также включено в общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в рубрику «Учитель».

С уходом из жизни Алисы Чирковой псковская фортепианно-педагогическая школа понесла невосполнимую потерю. Как большую личную утрату переживают коллеги, студенты, выпускники прошлых лет её кончину и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Отпевание состоится на территории храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (ул. Поземского, 7) 17 октября, в субботу, в 14.00.

Похоронят Алису Чиркову на Орлецовском кладбище (Орлецы №1).

Источник: Псковская Лента Новостей
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