Общество

Самоизоляция педагогов стала поводом для переноса каникул в Пскове

Самоизоляция педагогов стала поводом для переноса каникул в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования Пскова.

В связи с большим количеством педагогических работников, находящихся по решению Роспотребнадзора на самоизоляции, в муниципалитете было принято решение о едином изменении графика учебного процесса.

Несмотря на то, что каждое образовательное учреждение имеет право само определять график ухода на каникулы, сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой, в интересах учащихся, для единства каникулярного времени, организации пришкольных лагерей для желающих, согласована единая дата начала каникул - 19 октября. Каникулы продлятся 10 учебных дней вместо планируемых ранее 9.

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Отметим, детские сады Пскова продолжают работать в привычном режиме.