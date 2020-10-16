Общество

«Нужные люди»: объединившая студентов в волонтерский отряд пенсионерка Наталья Фуфаева

Создавшая волонтерский отряд в Псковском агротехническом колледже Наталья Викторовна Фуфаева станет героиней одного из видеороликов, которые снимают в Псковской области организаторы акции «Нужные люди». Заявку в учебный центр «Знания» прислали коллеги Натальи Викторовны по колледжу. Героями видеороликов станут лидеры 55+.

В 2017 году Наталья Викторовна Фуфаева создала волонтерский отряд, который в колледже называют одним из лучших в области. Направления его деятельности: православное, здоровый образ жизни, событийное, патриотическое, экологическое, помощь детям, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Викторовна является участницей полуфинала всероссийского конкурса «Доброволец России 2019» с проектом «Здоровое поколение - сильный регион», победительницей конкурса «Доброволец Псковской области 2020» с проектом «Зеленый мир мы сохраним», участницей четвертьфинала конкурса «Доброволец России 2020» с проектом «ЗОЖ без границ».

Наталья Фуфаева руководит в колледже волонтерским кружком «Здоровое поколение». Она инициировала создание в детском саду «Огонек» детского волонтерского отряда «Лучики надежды».

«Значимость деятельности Натальи Викторовны заключается в объединении студентов и воспитании ребят в духе добра, милосердия и социальной ответственности, она показывает им возможность реализовать себя за пределами основной работы, дает ощущение собственной значимости и полезности для других, – рассказывают в колледже. - Волонтерский отряд является примером студентам и проводит огромную работу по оказанию помощи взрослым, детям, природе. Мы видим, как изменилось мировоззрение студентов».

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.