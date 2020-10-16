Общество

Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74

Число инфицированных коронавирусом школьников в Псковской области возросло с 67 до 74. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом около 1000 детей (из 19 школ) по причине контакта с инфицированными находятся на дистанционном обучении, на самоизоляции, пояснил Александр Седунов.

По его словам, разрабатывается предложение, чтобы студенты старших курсов, которые получают педагогическое образование, заменяли инфицированных учителей «с точки зрения непрерывной практики».

Также прорабатывается вопрос об организации дежурных классов в школах среди тех учеников, родители которых оказались не готовы к переносу каникул.