Проект постановления «О правилах депутатской этики Законодательного Собрания Псковской области» рассмотрели члены комитета по социальной политике регионального парламента. Документ устанавливает основные нормы поведения депутатов при осуществлении их деятельности, а также меры воздействия за нарушения, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Правила разработаны в соответствии с частью 10 статьи 6 Закона Псковской области от 02.04.2026 № 2704-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Псковской области» и регламентом Законодательного Собрания, утверждённым постановлением от 28.05.2026 № 1315. Депутатам предлагается вести себя корректно и уважительно на сессиях, в комитетах и комиссиях, при общении с избирателями, органами власти, журналистами и сотрудниками аппарата.

Отдельно прописано, что депутат не должен использовать свой статус для личной выгоды, разглашать охраняемую законом тайну и допускать высказывания, унижающие честь и достоинство граждан.

Если такие высказывания прозвучали публично, депутат обязан признать их некорректность и принести извинения на сессии.

Нарушения будет рассматривать комиссия Законодательного Собрания по депутатской этике, регламенту и наградам. Она сможет ограничиться обсуждением, указать депутату на недопустимость нарушений или вынести вопрос на сессию и предложить публично извиниться.