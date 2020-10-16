Общество

В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям.

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на обращение в центры занятости населения по месту жительства с целью прохождения бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса», - говорится в письме, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта «Демография» реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.

«Представляется целесообразным и отвечающим национальным целям России до 2030 года создание аналогичной программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, что позволит гражданам иметь возможность трудоустройства на предприятиях агропромышленного комплекса, различных заводах, а также принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров», - пояснил парламентарий.

Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации Росстата, доля малоимущего населения увеличилась.

«Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни», - добавил депутат.