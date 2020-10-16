Общество

Корректировки ограничительных мер в сфере образования Псковской области закреплены указом губернатора

В указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в воскресенье, 18 октября, внесены изменения, которые касаются деятельности образовательных организаций в период осенних каникул. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Согласно указу, на период осенних каникул должны приостановить оказание детям образовательных услуг в очной форме все образовательные организации независимо от формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют образовательную деятельность по основным общеобразовательным, основным профессиональным образовательным, дополнительным общеобразовательным, дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения.

Кроме того, во время школьных каникул обязаны приостановить очный тренировочный процесс для детей все организации физической культуры и спорта независимо от формы собственности. Указанный запрет не распространяется на профессиональных спортсменов, которые ведут подготовку к официальным спортивным мероприятиям.

В городе Пскове осенние каникулы будут проходить с 19 октября по 1 ноября.