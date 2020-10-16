Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
Цифровая пятилетка в Псковской области
Неправильная лаборатория
Профессия мечты в Пскове
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Инвестиции в период COVID-19
Драйвер для агрария
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
спастись от косолапого
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Безопасность граждан Спроси и узнай
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 19.10.2020 11:370 В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки 19.10.2020 11:260 Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана 19.10.2020 11:100 ПЛН-ТВ: Нужно ли возвращать ограничения из-за COVID-19? 19.10.2020 11:004 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 19.10.2020 10:192 20 дежурных классов работает во время досрочных каникул в Пскове
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0718 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 16.10.2020 18:3022 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 19.10.2020 07:175 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки

19.10.2020 11:37|ПсковКомментариев: 0

В середине осени сотрудники Полистовского заповедника во время рейдов и проведения экологических экскурсий заметили, что в местных реках стремительно убывает вода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

«С причиной такого резкого упада воды, конечно, нужно разбираться, и для объективного ответа необходимо знать квартальную сумму осадков за ряд лет, в идеале за одно-два десятилетия, и сравнивать с аналогичными показателями этого года, - отметил директор Полистовского заповедника Николай Кораблев. - К большому сожалению, мы такими данными сейчас не располагаем. Вероятно, такое явление может быть вызвано относительно сухим годом и тем, что именно осенью выпало малое количество осадков. Вода, накопленная в запасе Полистовских болот, исчерпана, и питание рекам брать теперь не откуда. От этого реки и пересыхают. Сейчас, например, реку Плавницу можно перейти в коротких сапогах, когда раньше в это время уровень ее держался не менее полутора метров».

Директор заповедника отметил, что ведутся долгосрочные наблюдения Полистово-Ловатской водно-болотной системы. «Нам потребуется некоторое время, чтобы обобщить и проанализировать сложившуюся ситуацию с гидрологическим режимом. На основании полученных данных мы сможем с точностью сказать, насколько повлиял этот засушливый период на различных представителей флоры и фауны. Конечно, для растительного и животного населения наших водно-болотных угодий это не первое и не последнее понижение уровня воды. У природы Полистовья в арсенале множество адаптаций, которые позволяют пережить подобные краткосрочные неблагоприятные явления», - сказал он.

«Применительно к околоводным млекопитающим, а именно бобрам, изучением которых я занимаюсь, могу сказать, что снижение уровня воды такого масштаба для них не является большой катастрофой. Они компенсируют низкий уровень воды сооружением плотин, углублением дна водоема. Если эти меры не помогают, то животные покидают маловодные водоемы и перемещаются туда, где уровень воды выше. У нас в заповеднике и охранной зоне есть довольно много благоприятных для околоводных обитателей мест», - добавил Николай Кораблев.

Теги: #Полистовский заповедник #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 254 человека
19.10.2020, 11:580 В Порховском районе закроют участок дороги из-за чемпионата по бегу 19.10.2020, 11:500 Убившему топором жителя Усвят мужчине продлили срок содержания под стражей 19.10.2020, 11:460 Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли 19.10.2020, 11:450 Пятерых нетрезвых водителей поймали полицейские в Псковской области
19.10.2020, 11:370 В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки 19.10.2020, 11:331 Все обледеневшие участки дорог и мостов в Пскове были своевременно обработаны 19.10.2020, 11:260 Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана 19.10.2020, 11:240 «Постскриптум»: Визит министра и «крестовый поход» депутата Васильева
19.10.2020, 11:160 Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове 19.10.2020, 11:100 ПЛН-ТВ: Нужно ли возвращать ограничения из-за COVID-19? 19.10.2020, 11:004 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 19.10.2020, 10:421 Пониженная скорость, безопасная дистанция, запас времени - рекомендации ГИБДД псковичам
19.10.2020, 10:192 20 дежурных классов работает во время досрочных каникул в Пскове 19.10.2020, 10:071 В Пскове состоялась приемка обновленной улицы Петровской 19.10.2020, 09:581 В двух пыталовских школах не обеспечили детей масками и антисептиками 19.10.2020, 09:540 Псковичам рассказали, как оградить себя от некачественного сервиса в такси
19.10.2020, 09:490 Легковой автомобиль сгорел в Невеле 19.10.2020, 09:430 Псковская библиотека приглашает тревел-блогеров к участию в конкурсе 19.10.2020, 09:410 Стали известны подробности утренних ДТП на мостах и путепроводах Пскова 19.10.2020, 09:290 Условный срок получил невельчанин за незаконную вырубку 21 ольхи
19.10.2020, 09:120 Псковская область заняла 63 место из 85 в рейтинге по уровню закредитованности населения 19.10.2020, 08:500 Водитель ВАЗа врезался в забор на улице Декабриста Пущина в Пскове.ФОТО 19.10.2020, 08:470 В России предложили ввести стандарт дистанционного урока 19.10.2020, 08:173 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского
19.10.2020, 08:000 В России предлагают маркировать продукты с излишним сахаром 19.10.2020, 07:450 Большинство россиян допускают сбор персональных данных для борьбы с COVID 19.10.2020, 07:321 В России создали программу для поиска маньяков 19.10.2020, 07:175 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
19.10.2020, 07:080 Шесть автомобилей съехали в кювет на Кубке России по ралли в Псковской области 18.10.2020, 23:270 Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником 18.10.2020, 23:190 Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями 18.10.2020, 22:020 Минобороны назвало число вылечившихся от COVID-19 военных
18.10.2020, 21:260 «Псков» проиграл «Ядру» в матче Кубка Северо-Запада по футболу 18.10.2020, 21:090 Жириновский предложил запретить выезд из России 18.10.2020, 20:460 18-летний пскович пропал 16 октября 18.10.2020, 20:297 Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»
18.10.2020, 19:592 Школы Пскова обработали перед началом работы дежурных классов и пришкольных лагерей 18.10.2020, 19:520 Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в СОЦ «Юность» 18.10.2020, 19:310 Всемирный день мытья рук прошел в лицее №10 Пскова 18.10.2020, 19:0738 Одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове
18.10.2020, 19:020 Дождь и мокрый снег прогнозируют в понедельник в Псковской области 18.10.2020, 18:460 «Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко 18.10.2020, 18:213 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 18.10.2020, 18:027 Корректировки ограничительных мер в сфере образования Псковской области закреплены указом губернатора
18.10.2020, 17:478 Жильцы хрущевки в Пскове до сих пор сидят без тепла и батарей 18.10.2020, 17:230 Назван вероятный срок открытия России для туристов 18.10.2020, 17:000 Заключительный этап Кубка России прошел в Псковской области 18.10.2020, 16:413 Мужчина в простыне проник в Версальский дворец, возомнив себя королем
18.10.2020, 16:120 Руководители областной федерации шахмат посетили «Точки роста» в Псковском районе 18.10.2020, 15:430 Псковичей приглашают на выставку дореволюционных изданий Пушкина 18.10.2020, 15:160 Министр просвещения: Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет 18.10.2020, 14:540 Глава Псковского района поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
18.10.2020, 14:381 Псковский мусульманин прокомментировал убийство учителя во Франции 18.10.2020, 14:360 Россияне стали реже покупать алкоголь 18.10.2020, 14:170 Юрий Мудров: Выставка в «Михайловском» не менее почетна, чем показ в Русском музее 18.10.2020, 14:015 Изменения слуха причислили к симптомам коронавируса
18.10.2020, 13:460 Зафиксирован рост популярности мошеннических опросов 18.10.2020, 13:260 Житель Печорского района попался на фиктивной прописке гражданки Кыргызстана 18.10.2020, 13:150 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кирпичникова 18.10.2020, 13:000 Несколько жителей Псковской области лишились денег из-за «сотрудников банка»
18.10.2020, 12:550 Усадьбу Родзянко в Усвятах могут восстановить по проекту «Возрождение исторических усадеб» 18.10.2020, 12:180 В Великих Луках задержаны двое посетителей бара, устроивших драку 18.10.2020, 12:031 «За каждую ровную дорогу» поблагодарил псковский губернатор работников дорожного хозяйства 18.10.2020, 11:481 Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
18.10.2020, 11:361 Псковскую горбольницу снова могут перепрофилировать в региональный COVID-центр 18.10.2020, 11:292 Александр Братчиков: Хорошие дороги – безопасность и комфорт всех участников дорожного движения 18.10.2020, 11:146 Михаил Ведерников: Мы должны приложить максимум усилий для снижения динамики распространения COVID-19 18.10.2020, 10:5866 Михаил Ведерников призвал псковичей заявлять в полицию на людей без защитной маски
18.10.2020, 10:433 Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником 18.10.2020, 10:300 Фотофакт: Первый снег в Усвятах 18.10.2020, 10:220 В Невельском районе продолжают искать мужчину, пропавшего в июле 18.10.2020, 10:101 В МЧС отменили командировки из-за коронавируса
18.10.2020, 09:550 Вступили в силу новые правила получения пенсий 18.10.2020, 09:433 «Коронавирусную» статистику Псковской области пополнили 89 новых случаев COVID-19 18.10.2020, 09:020 День работников дорожного хозяйства отмечают в России 17.10.2020, 22:009 В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.