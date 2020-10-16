Общество

В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки

В середине осени сотрудники Полистовского заповедника во время рейдов и проведения экологических экскурсий заметили, что в местных реках стремительно убывает вода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

«С причиной такого резкого упада воды, конечно, нужно разбираться, и для объективного ответа необходимо знать квартальную сумму осадков за ряд лет, в идеале за одно-два десятилетия, и сравнивать с аналогичными показателями этого года, - отметил директор Полистовского заповедника Николай Кораблев. - К большому сожалению, мы такими данными сейчас не располагаем. Вероятно, такое явление может быть вызвано относительно сухим годом и тем, что именно осенью выпало малое количество осадков. Вода, накопленная в запасе Полистовских болот, исчерпана, и питание рекам брать теперь не откуда. От этого реки и пересыхают. Сейчас, например, реку Плавницу можно перейти в коротких сапогах, когда раньше в это время уровень ее держался не менее полутора метров».

Директор заповедника отметил, что ведутся долгосрочные наблюдения Полистово-Ловатской водно-болотной системы. «Нам потребуется некоторое время, чтобы обобщить и проанализировать сложившуюся ситуацию с гидрологическим режимом. На основании полученных данных мы сможем с точностью сказать, насколько повлиял этот засушливый период на различных представителей флоры и фауны. Конечно, для растительного и животного населения наших водно-болотных угодий это не первое и не последнее понижение уровня воды. У природы Полистовья в арсенале множество адаптаций, которые позволяют пережить подобные краткосрочные неблагоприятные явления», - сказал он.

«Применительно к околоводным млекопитающим, а именно бобрам, изучением которых я занимаюсь, могу сказать, что снижение уровня воды такого масштаба для них не является большой катастрофой. Они компенсируют низкий уровень воды сооружением плотин, углублением дна водоема. Если эти меры не помогают, то животные покидают маловодные водоемы и перемещаются туда, где уровень воды выше. У нас в заповеднике и охранной зоне есть довольно много благоприятных для околоводных обитателей мест», - добавил Николай Кораблев.